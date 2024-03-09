Чичикалов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Начальник участка в Шахт.Строе
Рождение ребёнка
14.04.1948
Сын: Чичикалов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Бутакова (Сенченко) Ольга Васильевна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Был задавлен.