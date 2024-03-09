Чичикалов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чичикалов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутакова (Сенченко) Ольга Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Начальник участка в Шахт.Строе
Рождение ребёнка
14.04.1948

Сын: Чичикалов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Бутакова (Сенченко) Ольга Васильевна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Был задавлен.

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