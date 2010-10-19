Сенченко Георгий Васильевич
Место рожденияВосточно-Казахстанская область, Лениногорск
Дата рождения17.04.1934
Дата смерти19.10.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1966
Дочь: Миронова (Сенченко) Татьяна Георгиевна
Мать ребёнка: Сенченко Римма Константиновна
Смерть
19.10.2010
Причина смерти: Заболевание крови.
Похороны
Неизвестно