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Сенченко Георгий Васильевич

Место рождения

Восточно-Казахстанская область, Лениногорск

Дата рождения

17.04.1934

Дата смерти

19.10.2010

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1934

Отец: Сенченко Василий Лаврентьевич

Мать: Сенченко (Скороходова) Мария Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенченко Римма Константиновна

Рождение ребёнка
20.02.1966

Дочь: Миронова (Сенченко) Татьяна Георгиевна

Мать ребёнка: Сенченко Римма Константиновна

Смерть
19.10.2010
Причина смерти: Заболевание крови.
Похороны
Неизвестно

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