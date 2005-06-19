Никифорова (Сенченко) Клавдия Васильевна
Место рожденияВосточно-Казахстанская область, Лениногорск
Дата рождения27.10.1922
Дата смерти19.06.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Врач,детский невропатолог
Образование
Неизвестно
Медицинский институт
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1949
Сын: Никифоров Евгений Федорович
Отец ребёнка: Никифоров Федор Трофимович
Рождение ребёнка
10.12.1953
Дочь: Лихобаба (Никифорова) Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Никифоров Федор Трофимович
Смерть
19.06.2005
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно