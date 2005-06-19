Никифорова (Сенченко) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифорова (Сенченко) Клавдия Васильевна

Никифорова (Сенченко) Клавдия Васильевна

Место рождения

Восточно-Казахстанская область, Лениногорск

Дата рождения

27.10.1922

Дата смерти

19.06.2005

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1922

Отец: Сенченко Василий Лаврентьевич

Мать: Сенченко (Скороходова) Мария Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Федор Трофимович

Работа или профессия
Неизвестно
Врач,детский невропатолог
Образование
Неизвестно
Медицинский институт
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1949

Сын: Никифоров Евгений Федорович

Отец ребёнка: Никифоров Федор Трофимович

Рождение ребёнка
10.12.1953

Дочь: Лихобаба (Никифорова) Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Никифоров Федор Трофимович

Смерть
19.06.2005
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.