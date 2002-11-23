Никифоров Федор Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1921
Дата смерти23.11.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Начальник Торга.
Образование
Неизвестно
Училище КГБ.
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1949
Сын: Никифоров Евгений Федорович
Мать ребёнка: Никифорова (Сенченко) Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
10.12.1953
Дочь: Лихобаба (Никифорова) Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Никифорова (Сенченко) Клавдия Васильевна
Смерть
23.11.2002
Похороны
Неизвестно