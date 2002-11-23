Никифоров Федор Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифоров Федор Трофимович

Никифоров Федор Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1921

Дата смерти

23.11.2002

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова (Сенченко) Клавдия Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Начальник Торга.
Образование
Неизвестно
Училище КГБ.
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1949

Сын: Никифоров Евгений Федорович

Мать ребёнка: Никифорова (Сенченко) Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
10.12.1953

Дочь: Лихобаба (Никифорова) Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Никифорова (Сенченко) Клавдия Васильевна

Смерть
23.11.2002
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.