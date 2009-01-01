Лихобаба (Никифорова) Ольга Федоровна
Место рожденияНовосибирск, Россия
Дата рождения10.12.1953
Дата смерти01.01.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1953
Образование
Неизвестно
училась в Ленинграде
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
01.01.2009
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно