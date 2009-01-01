Лихобаба (Никифорова) Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихобаба (Никифорова) Ольга Федоровна

Место рождения

Новосибирск, Россия

Дата рождения

10.12.1953

Дата смерти

01.01.2009

Пол

Женский

Отец

1921 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1953

Отец: Никифоров Федор Трофимович

Мать: Никифорова (Сенченко) Клавдия Васильевна

Образование
Неизвестно
училась в Ленинграде
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
01.01.2009
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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