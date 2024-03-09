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Сенченко Михаил Васильевич

Место рождения

Восточно-Казахстанская область, Лениногорск

Дата рождения

1911

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Сенченко Василий Лаврентьевич

Мать: Сенченко (Скороходова) Мария Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенченко Полина Петровна

Рождение ребёнка
05.05.1937

Сын: Сенченко Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Сенченко Полина Петровна

Рождение ребёнка
1942

Дочь: (Сенченко) Галина Михайловна

Мать ребёнка: Сенченко Полина Петровна

Смерть
1943
Причина смерти: Убит(-а) в бою

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