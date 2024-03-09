Сенченко Михаил Васильевич
Место рожденияВосточно-Казахстанская область, Лениногорск
Дата рождения1911
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сенченко Полина Петровна
Рождение ребёнка
05.05.1937
Сын: Сенченко Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Сенченко Полина Петровна
Рождение ребёнка
1942
Дочь: (Сенченко) Галина Михайловна
Мать ребёнка: Сенченко Полина Петровна
Смерть
1943
Причина смерти: Убит(-а) в бою