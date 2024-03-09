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Сенченко Полина Петровна

Место рождения

Усто-Каменогорск В-К обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сенченко Михаил Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Телефонистка в Пожарной охране.
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1937

Сын: Сенченко Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Сенченко Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1942

Дочь: (Сенченко) Галина Михайловна

Отец ребёнка: Сенченко Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно

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