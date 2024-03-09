Сенченко Полина Петровна
Место рожденияУсто-Каменогорск В-К обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Телефонистка в Пожарной охране.
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1937
Сын: Сенченко Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Сенченко Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1942
Дочь: (Сенченко) Галина Михайловна
Отец ребёнка: Сенченко Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно