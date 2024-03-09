Скороходов Захар Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скороходов Андрей Захарович
Мать ребёнка: Скороходова (Серова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скороходов Иван Захарович
Мать ребёнка: Скороходова (Серова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скороходов Александр Захарович
Мать ребёнка: Скороходова (Серова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Скороходова) Лидия Захаровна
Мать ребёнка: Скороходова (Серова) Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Рождение ребёнка
04.08.1890
Дочь: Сенченко (Скороходова) Мария Захаровна
Мать ребёнка: Скороходова (Серова) Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно