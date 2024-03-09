Скороходов Захар Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкороходов Захар Степанович

Скороходов Захар Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скороходов Андрей Захарович

Мать ребёнка: Скороходова (Серова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скороходов Иван Захарович

Мать ребёнка: Скороходова (Серова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скороходов Александр Захарович

Мать ребёнка: Скороходова (Серова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Скороходова) Лидия Захаровна

Мать ребёнка: Скороходова (Серова) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова (Серова) Анна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Рождение ребёнка
04.08.1890

Дочь: Сенченко (Скороходова) Мария Захаровна

Мать ребёнка: Скороходова (Серова) Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.