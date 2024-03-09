Скороходова (Серова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скороходова (Серова) Анна Ивановна

Место рождения

г.Лениногорск, Вост-Казах.обл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скороходов Андрей Захарович

Отец ребёнка: Скороходов Захар Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скороходов Иван Захарович

Отец ребёнка: Скороходов Захар Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скороходов Александр Захарович

Отец ребёнка: Скороходов Захар Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Скороходова) Лидия Захаровна

Отец ребёнка: Скороходов Захар Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Захар Степанович

Рождение ребёнка
04.08.1890

Дочь: Сенченко (Скороходова) Мария Захаровна

Отец ребёнка: Скороходов Захар Степанович

Смерть
1992
Причина смерти: Склероз.

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