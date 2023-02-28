Туровников Иван ст
Место рождения
Дата рождения12.11.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Туровников Пётр Иванов
Дочь: Третьякова Пелагея (Параскева) Иванова
Мать ребёнка: Туровникова Синклитикия Николаева
Дочь: Румакина Мария Иванова
Мать ребёнка: Туровникова Синклитикия Николаева
Дочь: Ефросиния Иванова
Мать ребёнка: Туровникова Синклитикия Николаева
Дочь: Смольская Евгения Иванова
Мать ребёнка: Туровникова Синклитикия Николаева
Сын: Туровников Афанасий Иванов
Мать ребёнка: Туровникова Синклитикия Николаева
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Туровникова Синклитикия Николаева
Сын: Туровников Гурий Иванович
Мать ребёнка: Туровникова Синклитикия Николаева
Дочь: Анна Иоаннова
Мать ребёнка: Туровникова Синклитикия Николаева
Мать ребёнка: Туровникова Синклитикия Николаева
Сын: Туровников Дмитрий Иоаннов
Мать ребёнка: Туровникова Синклитикия Николаева
Мать ребёнка: Туровникова Синклитикия Николаева