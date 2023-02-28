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Туровников Иван ст

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

12.11.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1834

Отец: Туровников Пётр Иванов

Мать: Туровникова Анна Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Третьякова Пелагея (Параскева) Иванова

Мать ребёнка: Туровникова Синклитикия Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.01.1871

Жена: Туровникова Матрона Герасимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.05.1872

Дочь: Румакина Мария Иванова

Мать ребёнка: Туровникова Синклитикия Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.06.1875

Дочь: Ефросиния Иванова

Мать ребёнка: Туровникова Синклитикия Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Смольская Евгения Иванова

Мать ребёнка: Туровникова Синклитикия Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1877

Сын: Туровников Афанасий Иванов

Мать ребёнка: Туровникова Синклитикия Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Туровникова Синклитикия Николаева

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Туровников Гурий Иванович

Мать ребёнка: Туровникова Синклитикия Николаева

Рождение ребёнка
17.07.1881

Дочь: Анна Иоаннова

Мать ребёнка: Туровникова Синклитикия Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1884

Сын: Туровников Ефимий Иванов

Мать ребёнка: Туровникова Синклитикия Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1887

Сын: Туровников Дмитрий Иоаннов

Мать ребёнка: Туровникова Синклитикия Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Туровников Павел Иванов

Мать ребёнка: Туровникова Синклитикия Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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