Смольская (Туровникова) Евгения Иванова
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Бракосочетание
30.04.1895
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1896
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Смольский Иван Сергеев
Рождение ребёнка
15.10.1897
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Смольский Иван Сергеев
Рождение ребёнка
16.09.1899
Дочь: Надежда Иванова
Отец ребёнка: Смольский Иван Сергеев
Рождение ребёнка
1903
Сын: Смольский Александр Иванов
Отец ребёнка: Смольский Иван Сергеев
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Варвара Иоаннова
Отец ребёнка: Смольский Иван Сергеев
Рождение ребёнка
22.07.1905
Отец ребёнка: Смольский Иван Сергеев
Рождение ребёнка
24.01.1907
Сын: Смольский Василий Иоаннов
Отец ребёнка: Смольский Иван Сергеев
Рождение ребёнка
25.09.1908
Отец ребёнка: Смольский Иван Сергеев
Рождение ребёнка
04.12.1909
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Смольский Иван Сергеев
Рождение ребёнка
27.02.1911
Сын: Смольский Александр Иоаннов
Отец ребёнка: Смольский Иван Сергеев
Смерть
Неизвестно