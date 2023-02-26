Туровникова Синклитикия Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туровникова Синклитикия Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: Шейдин Николай ст

Мать: Шейдина Наталия Андреева

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Третьякова Пелагея (Параскева) Иванова

Отец ребёнка: Туровников Иван ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.05.1872

Дочь: Румакина Мария Иванова

Отец ребёнка: Туровников Иван ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.06.1875

Дочь: Ефросиния Иванова

Отец ребёнка: Туровников Иван ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Смольская Евгения Иванова

Отец ребёнка: Туровников Иван ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1877

Сын: Туровников Афанасий Иванов

Отец ребёнка: Туровников Иван ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Туровников Иван ст

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Туровников Гурий Иванович

Отец ребёнка: Туровников Иван ст

Рождение ребёнка
17.07.1881

Дочь: Анна Иоаннова

Отец ребёнка: Туровников Иван ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1884

Сын: Туровников Ефимий Иванов

Отец ребёнка: Туровников Иван ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1887

Сын: Туровников Дмитрий Иоаннов

Отец ребёнка: Туровников Иван ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Туровников Павел Иванов

Отец ребёнка: Туровников Иван ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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