Туровникова Синклитикия Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: Шейдин Николай ст
Мать: Шейдина Наталия Андреева
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Третьякова Пелагея (Параскева) Иванова
Отец ребёнка: Туровников Иван ст
Рождение ребёнка
30.05.1872
Дочь: Румакина Мария Иванова
Отец ребёнка: Туровников Иван ст
Рождение ребёнка
18.06.1875
Дочь: Ефросиния Иванова
Отец ребёнка: Туровников Иван ст
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Смольская Евгения Иванова
Отец ребёнка: Туровников Иван ст
Рождение ребёнка
До 1877
Сын: Туровников Афанасий Иванов
Отец ребёнка: Туровников Иван ст
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Туровников Иван ст
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Туровников Гурий Иванович
Отец ребёнка: Туровников Иван ст
Рождение ребёнка
17.07.1881
Дочь: Анна Иоаннова
Отец ребёнка: Туровников Иван ст
Рождение ребёнка
01.04.1884
Отец ребёнка: Туровников Иван ст
Рождение ребёнка
26.10.1887
Сын: Туровников Дмитрий Иоаннов
Отец ребёнка: Туровников Иван ст
Рождение ребёнка
До 1895
Отец ребёнка: Туровников Иван ст
Смерть
Неизвестно