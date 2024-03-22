Румакина (Туровникова) Мария Иванова
Место рождения
Дата рождения30.05.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1872
Бракосочетание
16.02.1894
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1894
Отец ребёнка: Румакин Андрей Аввакумов
Рождение ребёнка
05.07.1896
Отец ребёнка: Румакин Андрей Аввакумов
Рождение ребёнка
07.11.1898
Отец ребёнка: Румакин Андрей Аввакумов
Рождение ребёнка
10.05.1902
Дочь: Клавдия Андреева
Отец ребёнка: Румакин Андрей Аввакумов
Рождение ребёнка
22.12.1904
Дочь: Евгения Андреева
Отец ребёнка: Румакин Андрей Аввакумов
Рождение ребёнка
09.10.1907
Дочь: Параскева Андреева
Отец ребёнка: Румакин Андрей Аввакумов
Рождение ребёнка
31.03.1911
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Румакин Андрей Аввакумов
Рождение ребёнка
12.01.1913
Сын: Румакин Пётр Андреев
Отец ребёнка: Румакин Андрей Аввакумов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно