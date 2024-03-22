Румакина (Туровникова) Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румакина (Туровникова) Мария Иванова

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

30.05.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1872

Отец: Туровников Иван ст

Мать: Туровникова Синклитикия Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.02.1894

Муж: Румакин Андрей Аввакумов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1894

Сын: Румакин Павел Андреев

Отец ребёнка: Румакин Андрей Аввакумов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.07.1896

Сын: Румакин Сергей Андреев

Отец ребёнка: Румакин Андрей Аввакумов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1898

Сын: Румакин Михаил Андреев

Отец ребёнка: Румакин Андрей Аввакумов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.05.1902

Дочь: Клавдия Андреева

Отец ребёнка: Румакин Андрей Аввакумов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.12.1904

Дочь: Евгения Андреева

Отец ребёнка: Румакин Андрей Аввакумов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1907

Дочь: Параскева Андреева

Отец ребёнка: Румакин Андрей Аввакумов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.03.1911

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Румакин Андрей Аввакумов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.01.1913

Сын: Румакин Пётр Андреев

Отец ребёнка: Румакин Андрей Аввакумов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Румакин Андрей Аввакумов

Смерть
Неизвестно
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