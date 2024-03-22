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Туровников Ефимий Иванов

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.04.1884

Дата смерти

20.05.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1884

Отец: Туровников Иван ст

Мать: Туровникова Синклитикия Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.08.1913

Сын: Туровников Александр Ефимов

Мать ребёнка: Туровникова Евдокия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Туровников Пётр Ефимов

Мать ребёнка: Туровникова Евдокия Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель Боровского земского училища
Смерть
20.05.1914
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от сыпного тифа
Похороны
Неизвестно
на Спасском кладбище
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