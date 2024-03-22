Туровников Ефимий Иванов
Место рождения
Дата рождения01.04.1884
Дата смерти20.05.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1884
Рождение ребёнка
26.08.1913
Сын: Туровников Александр Ефимов
Мать ребёнка: Туровникова Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Туровникова Евдокия Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель Боровского земского училища
Смерть
20.05.1914
Причина смерти: от сыпного тифа
Похороны
Неизвестно
на Спасском кладбище