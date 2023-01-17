Третьякова (Туровникова) Пелагея (Параскева) Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТретьякова (Туровникова) Пелагея (Параскева) Иванова

Третьякова (Туровникова) Пелагея (Параскева) Иванова

avatar

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Туровников Иван ст

Мать: Туровникова Синклитикия Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1887

Муж: Третьяков Николай Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.03.1888

Сын: Третьяков Иван ст

Отец ребёнка: Третьяков Николай Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1891

Сын: Третьяков Михаил Николаев

Отец ребёнка: Третьяков Николай Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.10.1897

Сын: Третьяков Дмитрий Николаев

Отец ребёнка: Третьяков Николай Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.01.1900

Дочь: Мария Николаева

Отец ребёнка: Третьяков Николай Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1902

Сын: Третьяков Иван Николаев

Отец ребёнка: Третьяков Николай Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.08.1904

Сын: Третьяков Александр Николаев

Отец ребёнка: Третьяков Николай Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.03.1907

Дочь: Клавдия Николаева

Отец ребёнка: Третьяков Николай Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.02.1910

Дочь: Ефросиния Николаева

Отец ребёнка: Третьяков Николай Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1912

Сын: Третьяков Василий Николаев

Отец ребёнка: Третьяков Николай Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1916

Дочь: Зоя Николаева

Отец ребёнка: Третьяков Николай Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close