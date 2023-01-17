Третьякова (Туровникова) Пелагея (Параскева) Иванова
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
30.01.1887
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.03.1888
Сын: Третьяков Иван ст
Отец ребёнка: Третьяков Николай Ефимов
Рождение ребёнка
30.09.1891
Сын: Третьяков Михаил Николаев
Отец ребёнка: Третьяков Николай Ефимов
Рождение ребёнка
24.10.1897
Сын: Третьяков Дмитрий Николаев
Отец ребёнка: Третьяков Николай Ефимов
Рождение ребёнка
21.01.1900
Дочь: Мария Николаева
Отец ребёнка: Третьяков Николай Ефимов
Рождение ребёнка
12.06.1902
Отец ребёнка: Третьяков Николай Ефимов
Рождение ребёнка
28.08.1904
Сын: Третьяков Александр Николаев
Отец ребёнка: Третьяков Николай Ефимов
Рождение ребёнка
15.03.1907
Дочь: Клавдия Николаева
Отец ребёнка: Третьяков Николай Ефимов
Рождение ребёнка
12.02.1910
Дочь: Ефросиния Николаева
Отец ребёнка: Третьяков Николай Ефимов
Рождение ребёнка
29.07.1912
Сын: Третьяков Василий Николаев
Отец ребёнка: Третьяков Николай Ефимов
Рождение ребёнка
01.03.1916
Дочь: Зоя Николаева
Отец ребёнка: Третьяков Николай Ефимов
Смерть
Неизвестно