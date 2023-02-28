Смольский Иван Сергеев
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.1895
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1896
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Смольская Евгения Иванова
Рождение ребёнка
15.10.1897
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Смольская Евгения Иванова
Рождение ребёнка
16.09.1899
Дочь: Надежда Иванова
Мать ребёнка: Смольская Евгения Иванова
Рождение ребёнка
1903
Сын: Смольский Александр Иванов
Мать ребёнка: Смольская Евгения Иванова
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Варвара Иоаннова
Мать ребёнка: Смольская Евгения Иванова
Рождение ребёнка
22.07.1905
Мать ребёнка: Смольская Евгения Иванова
Рождение ребёнка
24.01.1907
Сын: Смольский Василий Иоаннов
Мать ребёнка: Смольская Евгения Иванова
Рождение ребёнка
25.09.1908
Мать ребёнка: Смольская Евгения Иванова
Рождение ребёнка
04.12.1909
Дочь: Варвара Иванова
Мать ребёнка: Смольская Евгения Иванова
Рождение ребёнка
27.02.1911
Сын: Смольский Александр Иоаннов
Мать ребёнка: Смольская Евгения Иванова
Смерть
Неизвестно