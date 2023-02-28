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Смольский Иван Сергеев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.04.1895

Жена: Смольская Евгения Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1896

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Смольская Евгения Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.10.1897

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Смольская Евгения Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.09.1899

Дочь: Надежда Иванова

Мать ребёнка: Смольская Евгения Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Смольский Александр Иванов

Мать ребёнка: Смольская Евгения Иванова

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Варвара Иоаннова

Мать ребёнка: Смольская Евгения Иванова

Рождение ребёнка
22.07.1905

Сын: Смольский Николай Иванов

Мать ребёнка: Смольская Евгения Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.01.1907

Сын: Смольский Василий Иоаннов

Мать ребёнка: Смольская Евгения Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.09.1908

Сын: Смольский Сергей Иоаннов

Мать ребёнка: Смольская Евгения Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.12.1909

Дочь: Варвара Иванова

Мать ребёнка: Смольская Евгения Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.02.1911

Сын: Смольский Александр Иоаннов

Мать ребёнка: Смольская Евгения Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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