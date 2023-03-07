Туровникова (Пенкина) Анна Косьмина
Место рождения
Дата рождения29.01.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1809
Отец: Пенкин Косьма (Корнеев)
Бракосочетание
11.10.1831
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.09.1832
Отец ребёнка: Туровников Пётр Иванов
Рождение ребёнка
18.09.1833
Дочь: Ефросиния Петрова
Отец ребёнка: Туровников Пётр Иванов
Рождение ребёнка
12.11.1834
Сын: Туровников Иван ст
Отец ребёнка: Туровников Пётр Иванов
Рождение ребёнка
15.10.1836
Дочь: Параскева Петрова
Отец ребёнка: Туровников Пётр Иванов
Рождение ребёнка
28.05.1838
Отец ребёнка: Туровников Пётр Иванов
Рождение ребёнка
08.10.1840
Отец ребёнка: Туровников Пётр Иванов
Рождение ребёнка
03.07.1843
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Туровников Пётр Иванов
Рождение ребёнка
16.09.1845
Дочь: София Петрова
Отец ребёнка: Туровников Пётр Иванов
Рождение ребёнка
03.12.1848
Дочь: Варвара Петрова
Отец ребёнка: Туровников Пётр Иванов
Смерть
Неизвестно