Туровников Яков Петров
Место рождения
Дата рождения08.10.1840
Дата смерти25.02.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1840
Отец: Туровников Пётр Иванов
Бракосочетание
03.11.1874
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.09.1875
Дочь: Елизавета Яковлева
Мать ребёнка: Туровникова Елизавета (Евдокимова)
Рождение ребёнка
19.04.1877
Сын: Туровников Иван ст
Мать ребёнка: Туровникова Елизавета (Евдокимова)
Рождение ребёнка
23.09.1885
Мать ребёнка: Туровникова Елизавета (Евдокимова)
Смерть
25.02.1914