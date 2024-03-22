Туровников Яков Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуровников Яков Петров

Туровников Яков Петров

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.10.1840

Дата смерти

25.02.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1840

Отец: Туровников Пётр Иванов

Мать: Туровникова Анна Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.11.1874

Жена: Туровникова Елизавета (Евдокимова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.09.1875

Дочь: Елизавета Яковлева

Мать ребёнка: Туровникова Елизавета (Евдокимова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.04.1877

Сын: Туровников Иван ст

Мать ребёнка: Туровникова Елизавета (Евдокимова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.09.1885

Сын: Туровников Иван Яковлев

Мать ребёнка: Туровникова Елизавета (Евдокимова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
25.02.1914
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close