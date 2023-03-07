Туровников Пётр Иванов
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти02.09.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Туровников Иван Тихонов
Мать: Мария Васильева
Бракосочетание
11.10.1831
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.09.1832
Мать ребёнка: Туровникова Анна Косьмина
Рождение ребёнка
18.09.1833
Дочь: Ефросиния Петрова
Мать ребёнка: Туровникова Анна Косьмина
Рождение ребёнка
12.11.1834
Сын: Туровников Иван ст
Мать ребёнка: Туровникова Анна Косьмина
Рождение ребёнка
15.10.1836
Дочь: Параскева Петрова
Мать ребёнка: Туровникова Анна Косьмина
Рождение ребёнка
28.05.1838
Мать ребёнка: Туровникова Анна Косьмина
Рождение ребёнка
08.10.1840
Мать ребёнка: Туровникова Анна Косьмина
Рождение ребёнка
03.07.1843
Дочь: Марфа Петрова
Мать ребёнка: Туровникова Анна Косьмина
Рождение ребёнка
16.09.1845
Дочь: София Петрова
Мать ребёнка: Туровникова Анна Косьмина
Рождение ребёнка
03.12.1848
Дочь: Варвара Петрова
Мать ребёнка: Туровникова Анна Косьмина
Смерть
02.09.1883