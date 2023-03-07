Туровников Пётр Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуровников Пётр Иванов

Туровников Пётр Иванов

avatar

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

02.09.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Туровников Иван Тихонов

Мать: Мария Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.10.1831

Жена: Туровникова Анна Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.09.1832

Сын: Туровников Семён Петров

Мать ребёнка: Туровникова Анна Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.09.1833

Дочь: Ефросиния Петрова

Мать ребёнка: Туровникова Анна Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.11.1834

Сын: Туровников Иван ст

Мать ребёнка: Туровникова Анна Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.10.1836

Дочь: Параскева Петрова

Мать ребёнка: Туровникова Анна Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.05.1838

Сын: Туровников Иван Петров

Мать ребёнка: Туровникова Анна Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.10.1840

Сын: Туровников Яков Петров

Мать ребёнка: Туровникова Анна Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.07.1843

Дочь: Марфа Петрова

Мать ребёнка: Туровникова Анна Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.09.1845

Дочь: София Петрова

Мать ребёнка: Туровникова Анна Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.12.1848

Дочь: Варвара Петрова

Мать ребёнка: Туровникова Анна Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
02.09.1883
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close