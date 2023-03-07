Туровников Семён Петров
Место рождения
Дата рождения01.09.1832
Дата смерти14.11.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1832
Отец: Туровников Пётр Иванов
Рождение ребёнка
30.07.1871
Дочь: Евдокия Семёнова
Мать ребёнка: Туровникова Ефросиния Тимофеева
Рождение ребёнка
05.08.1873
Сын: Туровников Дометий Семёнов
Мать ребёнка: Туровникова Ефросиния Тимофеева
Рождение ребёнка
20.01.1875
Дочь: Мария Семёнова
Мать ребёнка: Туровникова Ефросиния Тимофеева
Рождение ребёнка
22.05.1877
Дочь: Феодосия Семёнова
Мать ребёнка: Туровникова Ефросиния Тимофеева
Рождение ребёнка
20.03.1880
Дочь: Матрона Семёнова
Мать ребёнка: Туровникова Ефросиния Тимофеева
Рождение ребёнка
До 1883
Сын: Туровников Платон Семёнов
Мать ребёнка: Туровникова Ефросиния Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.11.1914
Причина смерти: от старческой дряхлости