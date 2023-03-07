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Туровников Семён Петров

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.09.1832

Дата смерти

14.11.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1832

Отец: Туровников Пётр Иванов

Мать: Туровникова Анна Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1871

Дочь: Евдокия Семёнова

Мать ребёнка: Туровникова Ефросиния Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.08.1873

Сын: Туровников Дометий Семёнов

Мать ребёнка: Туровникова Ефросиния Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.01.1875

Дочь: Мария Семёнова

Мать ребёнка: Туровникова Ефросиния Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.05.1877

Дочь: Феодосия Семёнова

Мать ребёнка: Туровникова Ефросиния Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.03.1880

Дочь: Матрона Семёнова

Мать ребёнка: Туровникова Ефросиния Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Туровников Платон Семёнов

Мать ребёнка: Туровникова Ефросиния Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туровникова Ефросиния Тимофеева

Смерть
14.11.1914
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от старческой дряхлости
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