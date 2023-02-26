Туровникова Ефросиния Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти12.08.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.07.1871
Дочь: Евдокия Семёнова
Отец ребёнка: Туровников Семён Петров
Рождение ребёнка
05.08.1873
Сын: Туровников Дометий Семёнов
Отец ребёнка: Туровников Семён Петров
Рождение ребёнка
20.01.1875
Дочь: Мария Семёнова
Отец ребёнка: Туровников Семён Петров
Рождение ребёнка
22.05.1877
Дочь: Феодосия Семёнова
Отец ребёнка: Туровников Семён Петров
Рождение ребёнка
20.03.1880
Дочь: Матрона Семёнова
Отец ребёнка: Туровников Семён Петров
Рождение ребёнка
До 1883
Сын: Туровников Платон Семёнов
Отец ребёнка: Туровников Семён Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.08.1914