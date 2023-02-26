Туровникова Ефросиния Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туровникова Ефросиния Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

12.08.1914

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1871

Дочь: Евдокия Семёнова

Отец ребёнка: Туровников Семён Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.08.1873

Сын: Туровников Дометий Семёнов

Отец ребёнка: Туровников Семён Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.01.1875

Дочь: Мария Семёнова

Отец ребёнка: Туровников Семён Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.05.1877

Дочь: Феодосия Семёнова

Отец ребёнка: Туровников Семён Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.03.1880

Дочь: Матрона Семёнова

Отец ребёнка: Туровников Семён Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Туровников Платон Семёнов

Отец ребёнка: Туровников Семён Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туровников Семён Петров

Смерть
12.08.1914
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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