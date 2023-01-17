Талдыкин Федул (Федот) Петрович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Чусова Серафима Федотовна
Мать ребёнка: Талдыкина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Талдыкин Максим Федотович
Мать ребёнка: Талдыкина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Талдыкина Параскева Федотовна
Мать ребёнка: Талдыкина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Талдыкина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Талдыкин Василий Федотович
Мать ребёнка: Талдыкина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Талдыкина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Талдыкин Алексей Федотович
Мать ребёнка: Талдыкина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Антюхина Анна Федотовна
Мать ребёнка: Талдыкина Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно