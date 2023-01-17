Талдыкин Федул (Федот) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкин Федул (Федот) Петрович

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Талдыкин Петр Иванович

Мать: Талдыкина Степанида Анифанова

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Чусова Серафима Федотовна

Мать ребёнка: Талдыкина Мария Федоровна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Талдыкин Максим Федотович

Мать ребёнка: Талдыкина Мария Федоровна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Талдыкина Параскева Федотовна

Мать ребёнка: Талдыкина Мария Федоровна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Талдыкин Иван Федотович

Мать ребёнка: Талдыкина Мария Федоровна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Талдыкин Василий Федотович

Мать ребёнка: Талдыкина Мария Федоровна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Талдыкин Савва Федотович

Мать ребёнка: Талдыкина Мария Федоровна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Талдыкин Алексей Федотович

Мать ребёнка: Талдыкина Мария Федоровна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Антюхина Анна Федотовна

Мать ребёнка: Талдыкина Мария Федоровна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Мария Федоровна

Смерть
Неизвестно
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