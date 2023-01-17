Талдыкин Василий Федотович
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Рождение ребёнка
06.10.1879 ст.
Сын: Талдыкин Сергей
Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Васильевна
Рождение ребёнка
11.09.1885 ст.
Сын: Талдыкин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Васильевна
Рождение ребёнка
07.09.1890 ст.
Дочь: Талдыкина Анна
Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Васильевна
Рождение ребёнка
16.11.1891 ст.
Сын: Талдыкин Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Васильевна
Рождение ребёнка
27.07.1893 ст.
Дочь: Талдыкина Серафима
Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Васильевна
Рождение ребёнка
25.05.1896 ст.
Сын: Талдыкин Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Васильевна
Рождение ребёнка
26.03.1898 ст.
Дочь: Талдыкина Мария
Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно