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Талдыкин Василий Федотович

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Талдыкин Федул (Федот) Петрович

Мать: Талдыкина Мария Федоровна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.10.1879 ст.

Сын: Талдыкин Сергей

Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Васильевна

Рождение ребёнка
11.09.1885 ст.

Сын: Талдыкин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Васильевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.09.1890 ст.

Дочь: Талдыкина Анна

Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Васильевна

Рождение ребёнка
16.11.1891 ст.

Сын: Талдыкин Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Васильевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.07.1893 ст.

Дочь: Талдыкина Серафима

Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Васильевна

Рождение ребёнка
25.05.1896 ст.

Сын: Талдыкин Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Васильевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.03.1898 ст.

Дочь: Талдыкина Мария

Мать ребёнка: Талдыкина Евфросинья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Евфросинья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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