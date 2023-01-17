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Талдыкина Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

04.04.1886 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Чусова Серафима Федотовна

Отец ребёнка: Талдыкин Федул (Федот) Петрович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Талдыкин Максим Федотович

Отец ребёнка: Талдыкин Федул (Федот) Петрович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Талдыкина Параскева Федотовна

Отец ребёнка: Талдыкин Федул (Федот) Петрович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Талдыкин Иван Федотович

Отец ребёнка: Талдыкин Федул (Федот) Петрович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Талдыкин Василий Федотович

Отец ребёнка: Талдыкин Федул (Федот) Петрович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Талдыкин Савва Федотович

Отец ребёнка: Талдыкин Федул (Федот) Петрович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Талдыкин Алексей Федотович

Отец ребёнка: Талдыкин Федул (Федот) Петрович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Антюхина Анна Федотовна

Отец ребёнка: Талдыкин Федул (Федот) Петрович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Федул (Федот) Петрович

Смерть
04.04.1886 ст.
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