Талдыкина Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти04.04.1886 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Чусова Серафима Федотовна
Отец ребёнка: Талдыкин Федул (Федот) Петрович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Талдыкин Максим Федотович
Отец ребёнка: Талдыкин Федул (Федот) Петрович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Талдыкина Параскева Федотовна
Отец ребёнка: Талдыкин Федул (Федот) Петрович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Талдыкин Федул (Федот) Петрович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Талдыкин Василий Федотович
Отец ребёнка: Талдыкин Федул (Федот) Петрович
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Талдыкин Федул (Федот) Петрович
Рождение ребёнка
1866
Сын: Талдыкин Алексей Федотович
Отец ребёнка: Талдыкин Федул (Федот) Петрович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Антюхина Анна Федотовна
Отец ребёнка: Талдыкин Федул (Федот) Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.1886 ст.