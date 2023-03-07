Антюхина (Талдыкина) Анна Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтюхина (Талдыкина) Анна Федотовна

Антюхина (Талдыкина) Анна Федотовна

avatar

Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Талдыкин Федул (Федот) Петрович

Мать: Талдыкина Мария Федоровна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
09.02.1886 ст.

Муж: Антюхин Николай Антиохович

Рождение ребёнка
18.06.1887 ст.

Сын: Антюхин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Антюхин Николай Антиохович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.10.1889 ст.

Сын: Антюхин Евфимий Николаевич

Отец ребёнка: Антюхин Николай Антиохович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.10.1892 ст.

Дочь: Антюхина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Антюхин Николай Антиохович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.10.1893 ст.

Дочь: Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Антюхин Николай Антиохович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Антюхин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Антюхин Николай Антиохович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.02.1915 ст.

Дочь: Антюхина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Антюхин Николай Антиохович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close