Антюхина (Талдыкина) Анна Федотовна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
09.02.1886 ст.
Рождение ребёнка
18.06.1887 ст.
Сын: Антюхин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Антюхин Николай Антиохович
Рождение ребёнка
13.10.1889 ст.
Сын: Антюхин Евфимий Николаевич
Отец ребёнка: Антюхин Николай Антиохович
Рождение ребёнка
05.10.1892 ст.
Дочь: Антюхина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Антюхин Николай Антиохович
Рождение ребёнка
29.10.1893 ст.
Дочь: Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Антюхин Николай Антиохович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Антюхин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Антюхин Николай Антиохович
Рождение ребёнка
20.02.1915 ст.
Дочь: Антюхина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Антюхин Николай Антиохович
Смерть
Неизвестно