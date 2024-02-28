рабочий посёлок Рамонь, рабочий посёлок Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Рамонь

Рамонский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Воронежский уезд
284Рамонь (Заболотное, Париново), с. каз. и вл.при р. Воронеже.312462440440Церковь православная. Заводь сахарный и стеариновый.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Воронежский уезд
С. Рамонь с селом, хутором и 3 лесными дачами31Ан. Ив. Шеле19210036

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Березовская волость
5. Рамон, село бывшее владельческое и государственное, при реке Воронеже, дворов 113, жителей 744, церковь православная, лавка, песочно-сах. з.

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Березовская волость
Рамонь 1-я (Государ., быв. С. И. Алексеева)924деревняПаренск.55396

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Рамонский район
6280Рамоньраб.посёлок51°54'с.ш.39°21'в.д.M-37-007

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Рамонский муниципальный район, Рамонское городское поселение
20643151051рп Рамоньрабочий поселок
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