Талдыкин Максим Федотович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
1870
Жена: Талдыкина Х
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Талдыкин Георгий (Егор) Максимович
Мать ребёнка: Талдыкина Х
Бракосочетание
1879
Жена: Талдыкина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
18.07.1885 ст.
Дочь: Талдыкина Олимпиада
Мать ребёнка: Талдыкина Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно