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Талдыкин Максим Федотович

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Талдыкин Федул (Федот) Петрович

Мать: Талдыкина Мария Федоровна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
1870

Жена: Талдыкина Х

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Талдыкин Георгий (Егор) Максимович

Мать ребёнка: Талдыкина Х

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
1879

Жена: Талдыкина Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
18.07.1885 ст.

Дочь: Талдыкина Олимпиада

Мать ребёнка: Талдыкина Ирина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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