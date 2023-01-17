Талдыкина Параскева Федотовна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Талдыкина Наталья
Отец ребёнка: Талдыкин Абрам Филиппович
Рождение ребёнка
15.11.1879 ст.
Сын: Талдыкин Николай Абрамович
Отец ребёнка: Талдыкин Абрам Филиппович
Рождение ребёнка
12.07.1881 ст.
Сын: Талдыкин Владимир
Отец ребёнка: Талдыкин Абрам Филиппович
Рождение ребёнка
04.02.1883 ст.
Дочь: Талдыкина Агафья
Отец ребёнка: Талдыкин Абрам Филиппович
Рождение ребёнка
07.06.1884 ст.
Сын: Талдыкин Федор
Отец ребёнка: Талдыкин Абрам Филиппович
Рождение ребёнка
15.09.1886 ст.
Дочь: Талдыкина Вера Абрамовна
Отец ребёнка: Талдыкин Абрам Филиппович
Рождение ребёнка
28.05.1889 ст.
Дочь: Талдыкина Марфа
Отец ребёнка: Талдыкин Абрам Филиппович
Рождение ребёнка
20.06.1892 ст.
Дочь: Тутукова Серафима Абрамовна
Отец ребёнка: Талдыкин Абрам Филиппович
Рождение ребёнка
15.04.1894 ст.
Дочь: Антюхина Мария Абрамовна
Отец ребёнка: Талдыкин Абрам Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно