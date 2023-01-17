Талдыкина Параскева Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТалдыкина Параскева Федотовна

Талдыкина Параскева Федотовна

avatar

Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Талдыкин Федул (Федот) Петрович

Мать: Талдыкина Мария Федоровна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Талдыкина Наталья

Отец ребёнка: Талдыкин Абрам Филиппович

Рождение ребёнка
15.11.1879 ст.

Сын: Талдыкин Николай Абрамович

Отец ребёнка: Талдыкин Абрам Филиппович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.07.1881 ст.

Сын: Талдыкин Владимир

Отец ребёнка: Талдыкин Абрам Филиппович

Рождение ребёнка
04.02.1883 ст.

Дочь: Талдыкина Агафья

Отец ребёнка: Талдыкин Абрам Филиппович

Рождение ребёнка
07.06.1884 ст.

Сын: Талдыкин Федор

Отец ребёнка: Талдыкин Абрам Филиппович

Рождение ребёнка
15.09.1886 ст.

Дочь: Талдыкина Вера Абрамовна

Отец ребёнка: Талдыкин Абрам Филиппович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.05.1889 ст.

Дочь: Талдыкина Марфа

Отец ребёнка: Талдыкин Абрам Филиппович

Рождение ребёнка
20.06.1892 ст.

Дочь: Тутукова Серафима Абрамовна

Отец ребёнка: Талдыкин Абрам Филиппович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.04.1894 ст.

Дочь: Антюхина Мария Абрамовна

Отец ребёнка: Талдыкин Абрам Филиппович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Абрам Филиппович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close