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Талдыкин Николай Абрамович

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

15.11.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1879 ст.

Отец: Талдыкин Абрам Филиппович

Мать: Талдыкина Параскева Федотовна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.07.1902 ст.

Сын: Талдыкин Степан Николаевич

Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Лукинична

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.12.1903 ст.

Сын: Талдыкин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Лукинична

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.06.1906 ст.

Сын: Талдыкин Митрофан

Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Лукинична

Рождение ребёнка
27.06.1907 ст.

Дочь: Талдыкина Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Лукинична

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.07.1909 ст.

Сын: Талдыкин Семен Николаевич

Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Лукинична

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.10.1910 ст.

Сын: Талдыкин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Лукинична

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.03.1913 ст.

Сын: Талдыкин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Лукинична

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.12.1914 ст.

Дочь: Талдыкина Мария Николаевна

Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Лукинична

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.03.1917 ст.

Сын: Талдыкин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Лукинична

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Наталья Лукинична

Смерть
Неизвестно
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