Талдыкин Николай Абрамович
Место рождения
Дата рождения15.11.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1879 ст.
Рождение ребёнка
01.07.1902 ст.
Сын: Талдыкин Степан Николаевич
Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Лукинична
Рождение ребёнка
20.12.1903 ст.
Сын: Талдыкин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Лукинична
Рождение ребёнка
01.06.1906 ст.
Сын: Талдыкин Митрофан
Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Лукинична
Рождение ребёнка
27.06.1907 ст.
Дочь: Талдыкина Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Лукинична
Рождение ребёнка
20.07.1909 ст.
Сын: Талдыкин Семен Николаевич
Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Лукинична
Рождение ребёнка
05.10.1910 ст.
Сын: Талдыкин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Лукинична
Рождение ребёнка
07.03.1913 ст.
Сын: Талдыкин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Лукинична
Рождение ребёнка
10.12.1914 ст.
Дочь: Талдыкина Мария Николаевна
Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Лукинична
Рождение ребёнка
24.03.1917 ст.
Мать ребёнка: Талдыкина Наталья Лукинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно