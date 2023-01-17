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Талдыкин Георгий Васильевич

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

25.05.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1896 ст.

Отец: Талдыкин Василий Федотович

Мать: Талдыкина Евфросинья Васильевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.05.1915 ст.

Дочь: Талдыкина Елена Георгиевна

Мать ребёнка: Талдыкина Анастасия Семеновна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.11.1918

Дочь: Талдыкина Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Талдыкина Анастасия Семеновна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Анастасия Семеновна

Смерть
Неизвестно
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