Талдыкин Георгий Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.05.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1896 ст.
Рождение ребёнка
19.05.1915 ст.
Дочь: Талдыкина Елена Георгиевна
Мать ребёнка: Талдыкина Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
21.11.1918
Дочь: Талдыкина Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Талдыкина Анастасия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно