Талдыкина Степанида Анифанова
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Талдыкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Талдыкин Прокопий Петрович
Отец ребёнка: Талдыкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Талдыкина Федора Петровна
Отец ребёнка: Талдыкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Талдыкин Федул (Федот) Петрович
Отец ребёнка: Талдыкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Талдыкина Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Талдыкин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Талдыкин Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно