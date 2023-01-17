Талдыкина Степанида Анифанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Степанида Анифанова

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Талдыкин Яков Петрович

Отец ребёнка: Талдыкин Петр Иванович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Талдыкин Прокопий Петрович

Отец ребёнка: Талдыкин Петр Иванович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Талдыкина Федора Петровна

Отец ребёнка: Талдыкин Петр Иванович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Талдыкин Федул (Федот) Петрович

Отец ребёнка: Талдыкин Петр Иванович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Талдыкина Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Талдыкин Петр Иванович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Талдыкин Филипп Петрович

Отец ребёнка: Талдыкин Петр Иванович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
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