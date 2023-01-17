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Талдыкин Яков Петрович

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

07.04.1890 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Талдыкин Петр Иванович

Мать: Талдыкина Степанида Анифанова

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Талдыкина Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Ермиловна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Талдыкина Евфросинья Яковлевна

Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Ермиловна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Талдыкин Филипп Яковлевич

Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Ермиловна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Талдыкина Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Ермиловна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Евдокия Ермиловна

Смерть
07.04.1890 ст.
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