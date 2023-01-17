Талдыкин Яков Петрович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти07.04.1890 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Талдыкина Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Ермиловна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Талдыкина Евфросинья Яковлевна
Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Ермиловна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Талдыкин Филипп Яковлевич
Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Ермиловна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Талдыкина Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Талдыкина Евдокия Ермиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.04.1890 ст.