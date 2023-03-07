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Талдыкин Петр Иванович

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Талдыкин Иван

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Талдыкин Яков Петрович

Мать ребёнка: Талдыкина Степанида Анифанова

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Талдыкин Прокопий Петрович

Мать ребёнка: Талдыкина Степанида Анифанова

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Талдыкина Федора Петровна

Мать ребёнка: Талдыкина Степанида Анифанова

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Талдыкин Федул (Федот) Петрович

Мать ребёнка: Талдыкина Степанида Анифанова

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Талдыкина Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Талдыкина Степанида Анифанова

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Талдыкин Филипп Петрович

Мать ребёнка: Талдыкина Степанида Анифанова

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Степанида Анифанова

Смерть
1840
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