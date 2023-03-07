Талдыкин Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Талдыкин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Талдыкина Степанида Анифанова
Рождение ребёнка
1818
Сын: Талдыкин Прокопий Петрович
Мать ребёнка: Талдыкина Степанида Анифанова
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Талдыкина Федора Петровна
Мать ребёнка: Талдыкина Степанида Анифанова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Талдыкин Федул (Федот) Петрович
Мать ребёнка: Талдыкина Степанида Анифанова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Талдыкина Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Талдыкина Степанида Анифанова
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Талдыкина Степанида Анифанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1840