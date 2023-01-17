Павлюченков Даниил Устинов
Место рождения
Дата рожденияМежду 1857 и 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1857 и 1858
Рождение ребёнка
До 1881
Дочь: Игнатенкова Агафья Данилова
Мать ребёнка: Павлюченкова Ефросинья Трофимова
д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Между 1881 и 1882
Мать ребёнка: Павлюченкова Ефросинья Трофимова
д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1888
Сын: Терентий Данилов
Мать ребёнка: Павлюченкова Ефросинья Трофимова
д. Засижье, Хмарская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1889
Дочь: Анна Данилова
Мать ребёнка: Павлюченкова Ефросинья Трофимова
д. Засижье, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
18.04.1898
Сын: Павлюченков Кузьма Данилов
Мать ребёнка: Павлюченкова Ефросинья Трофимова
д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1902
Мать ребёнка: Павлюченкова Ефросинья Трофимова
д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно