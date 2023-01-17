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Павлюченков Даниил Устинов

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Место рождения

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд

Дата рождения

Между 1857 и 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1857 и 1858

Отец: Павлюченков Устин Павлов

Мать: Павлюченкова Анна Петрова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
До 1881

Дочь: Игнатенкова Агафья Данилова

Мать ребёнка: Павлюченкова Ефросинья Трофимова

д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Между 1881 и 1882

Сын: Павлюченков Иван Данилов

Мать ребёнка: Павлюченкова Ефросинья Трофимова

д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1888

Сын: Терентий Данилов

Мать ребёнка: Павлюченкова Ефросинья Трофимова

д. Засижье, Хмарская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1889

Дочь: Анна Данилова

Мать ребёнка: Павлюченкова Ефросинья Трофимова

д. Засижье, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
18.04.1898

Сын: Павлюченков Кузьма Данилов

Мать ребёнка: Павлюченкова Ефросинья Трофимова

д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1902

Сын: Павлюченков Яков Данилов

Мать ребёнка: Павлюченкова Ефросинья Трофимова

д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлюченкова Ефросинья Трофимова

Смерть
Неизвестно
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