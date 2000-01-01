Павлюченкова (?) Ефросинья Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлюченкова (?) Ефросинья Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1881

Дочь: Игнатенкова Агафья Данилова

Отец ребёнка: Павлюченков Даниил Устинов

д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Между 1881 и 1882

Сын: Павлюченков Иван Данилов

Отец ребёнка: Павлюченков Даниил Устинов

д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1888

Сын: Терентий Данилов

Отец ребёнка: Павлюченков Даниил Устинов

д. Засижье, Хмарская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1889

Дочь: Анна Данилова

Отец ребёнка: Павлюченков Даниил Устинов

д. Засижье, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
18.04.1898

Сын: Павлюченков Кузьма Данилов

Отец ребёнка: Павлюченков Даниил Устинов

д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1902

Сын: Павлюченков Яков Данилов

Отец ребёнка: Павлюченков Даниил Устинов

д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлюченков Даниил Устинов

Место жительства
Неизвестно
д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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