Павлюченкова (?) Ефросинья Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1881
Дочь: Игнатенкова Агафья Данилова
Отец ребёнка: Павлюченков Даниил Устинов
д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Между 1881 и 1882
Отец ребёнка: Павлюченков Даниил Устинов
д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1888
Сын: Терентий Данилов
Отец ребёнка: Павлюченков Даниил Устинов
д. Засижье, Хмарская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1889
Дочь: Анна Данилова
Отец ребёнка: Павлюченков Даниил Устинов
д. Засижье, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
18.04.1898
Сын: Павлюченков Кузьма Данилов
Отец ребёнка: Павлюченков Даниил Устинов
д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1902
Отец ребёнка: Павлюченков Даниил Устинов
д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно