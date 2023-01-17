Терентий Данилов
Место рожденияд. Засижье, Хмарская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения09.04.1888
Дата смерти25.07.1888
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1888
д. Засижье, Хмарская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Крещение
10.04.1888
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Засижье, Хмарская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Смерть
25.07.1888
Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Причина смерти: от натуральной болезни