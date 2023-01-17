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Терентий Данилов

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Место рождения

д. Засижье, Хмарская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

09.04.1888

Дата смерти

25.07.1888

Пол

Мужской

Отец

Между 1857 и 1858 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1888

Отец: Павлюченков Даниил Устинов

Мать: Павлюченкова Ефросинья Трофимова

д. Засижье, Хмарская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Крещение
10.04.1888
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Засижье, Хмарская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Смерть
25.07.1888
Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Причина смерти: от натуральной болезни
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