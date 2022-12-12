Павлюченков Кузьма Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлюченков Кузьма Данилов

Павлюченков Кузьма Данилов

avatar

Место рождения

д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

18.04.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1898

Отец: Павлюченков Даниил Устинов

Мать: Павлюченкова Ефросинья Трофимова

д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
19.04.1898
Ворошилово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.11.1924

Сын: Павлюченков Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Павлюченкова Ольга Филиппова

д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлюченков Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Павлюченкова Ольга Филиппова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлюченков Федор Кузьмич

Мать ребёнка: Павлюченкова Ольга Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлюченкова Ольга Филиппова

Место жительства
Неизвестно
д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close