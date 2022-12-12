Павлюченков Кузьма Данилов
Место рожденияд. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения18.04.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Место
Комментарий
Рождение
18.04.1898
д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
19.04.1898
Ворошилово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.11.1924
Сын: Павлюченков Александр Кузьмич
Мать ребёнка: Павлюченкова Ольга Филиппова
д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Павлюченкова Ольга Филиппова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлюченков Федор Кузьмич
Мать ребёнка: Павлюченкова Ольга Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно