Павлюченкова (Захарова) Ольга Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1924
Сын: Павлюченков Александр Кузьмич
Отец ребёнка: Павлюченков Кузьма Данилов
д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Павлюченков Кузьма Данилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлюченков Федор Кузьмич
Отец ребёнка: Павлюченков Кузьма Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно