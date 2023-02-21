Павлюченкова (Захарова) Ольга Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлюченкова (Захарова) Ольга Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1924

Сын: Павлюченков Александр Кузьмич

Отец ребёнка: Павлюченков Кузьма Данилов

д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлюченков Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Павлюченков Кузьма Данилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлюченков Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Павлюченков Кузьма Данилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлюченков Кузьма Данилов

Смерть
Неизвестно
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