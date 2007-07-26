Павлюченков Александр Кузьмич
Место рожденияд. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения25.11.1924
Дата смерти26.07.2007
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1924
д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлюченкова Ираида Павлова
Рождение ребёнка
02.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлюченкова Ираида Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.07.2007