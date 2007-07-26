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Павлюченков Александр Кузьмич

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Место рождения

д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

25.11.1924

Дата смерти

26.07.2007

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1924

Отец: Павлюченков Кузьма Данилов

Мать: Павлюченкова Ольга Филиппова

д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлюченкова Ираида Павлова

Рождение ребёнка
02.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлюченкова Ираида Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлюченкова Ираида Павлова

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.07.2007
Москва, город федерального значения Москва
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