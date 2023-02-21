Игнатенкова (Павлюченкова) Агафья Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгнатенкова (Павлюченкова) Агафья Данилова

Игнатенкова (Павлюченкова) Агафья Данилова

avatar

Место рождения

д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

До 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881

Отец: Павлюченков Даниил Устинов

Мать: Павлюченкова Ефросинья Трофимова

д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
16.05.1899

Сын: Игнатенков Тихон Миронов

Отец ребёнка: Игнатенков Мирон Дмитриев

Алексеевка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
16.01.1903

Дочь: Домника Миронова

Отец ребёнка: Игнатенков Мирон Дмитриев

Алексеевка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
22.09.1914

Дочь: Степаненкова Вера Миронова

Отец ребёнка: Игнатенков Мирон Дмитриев

Алексеевка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1917

Дочь: Мария Миронова

Отец ребёнка: Игнатенков Мирон Дмитриев

Алексеевка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатенков Мирон Дмитриев

Место жительства
Неизвестно
Алексеевка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close