Игнатенкова (Павлюченкова) Агафья Данилова
Место рожденияд. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рожденияДо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881
д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
16.05.1899
Отец ребёнка: Игнатенков Мирон Дмитриев
Рождение ребёнка
16.01.1903
Дочь: Домника Миронова
Отец ребёнка: Игнатенков Мирон Дмитриев
Рождение ребёнка
22.09.1914
Дочь: Степаненкова Вера Миронова
Отец ребёнка: Игнатенков Мирон Дмитриев
Рождение ребёнка
04.02.1917
Дочь: Мария Миронова
Отец ребёнка: Игнатенков Мирон Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно