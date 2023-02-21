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Игнатенков Мирон Дмитриев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1899

Сын: Игнатенков Тихон Миронов

Мать ребёнка: Игнатенкова Агафья Данилова

Алексеевка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
16.01.1903

Дочь: Домника Миронова

Мать ребёнка: Игнатенкова Агафья Данилова

Алексеевка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
22.09.1914

Дочь: Степаненкова Вера Миронова

Мать ребёнка: Игнатенкова Агафья Данилова

Алексеевка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1917

Дочь: Мария Миронова

Мать ребёнка: Игнатенкова Агафья Данилова

Алексеевка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатенкова Агафья Данилова

Место жительства
Неизвестно
Алексеевка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд
Смерть
Неизвестно
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