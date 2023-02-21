Игнатенков Мирон Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1899
Мать ребёнка: Игнатенкова Агафья Данилова
Рождение ребёнка
16.01.1903
Дочь: Домника Миронова
Мать ребёнка: Игнатенкова Агафья Данилова
Рождение ребёнка
22.09.1914
Дочь: Степаненкова Вера Миронова
Мать ребёнка: Игнатенкова Агафья Данилова
Рождение ребёнка
04.02.1917
Дочь: Мария Миронова
Мать ребёнка: Игнатенкова Агафья Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно