(Павлюченкова) Анна Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Павлюченкова) Анна Данилова

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Место рождения

д. Засижье, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

06.09.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1857 и 1858 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1889

Отец: Павлюченков Даниил Устинов

Мать: Павлюченкова Ефросинья Трофимова

д. Засижье, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
07.09.1889
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Засижье, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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