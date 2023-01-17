(Павлюченкова) Анна Данилова
Место рожденияд. Засижье, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения06.09.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1889
д. Засижье, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
07.09.1889
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Засижье, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно