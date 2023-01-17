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Павлюченков Яков Данилов

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Место рождения

д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

09.10.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1857 и 1858 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1902

Отец: Павлюченков Даниил Устинов

Мать: Павлюченкова Ефросинья Трофимова

д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
10.10.1902
Ворошилово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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