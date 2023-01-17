Павлюченков Устин Павлов
Место рождения
Дата рождения01.06.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1831
Отец: Сидоренок Павел Петров
Мать: Марина Ануфриева
Крещение
01.06.1831
Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Домника Устинова
Мать ребёнка: Павлюченкова Анна Петрова
Рождение ребёнка
Между 1857 и 1858
Сын: Павлюченков Даниил Устинов
Мать ребёнка: Павлюченкова Анна Петрова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Никодим Устинов
Мать ребёнка: Павлюченкова Анна Петрова
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Павлюченкова Анна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно