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Павлюченков Устин Павлов

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Место рождения

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд

Дата рождения

01.06.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1831

Отец: Сидоренок Павел Петров

Мать: Марина Ануфриева

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Крещение
01.06.1831
Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Домника Устинова

Мать ребёнка: Павлюченкова Анна Петрова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
Между 1857 и 1858

Сын: Павлюченков Даниил Устинов

Мать ребёнка: Павлюченкова Анна Петрова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1857

Сын: Никодим Устинов

Мать ребёнка: Павлюченкова Анна Петрова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1869

Сын: Павлюченков Петр Устинов

Мать ребёнка: Павлюченкова Анна Петрова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлюченкова Анна Петрова

Место жительства
Неизвестно
Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Смерть
Неизвестно
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