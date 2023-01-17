Павлюченков Петр Устинов
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
26.01.1890
Жена: Домна Григорьева
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.11.1890
Мать ребёнка: Домна Григорьева
Сяковка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно