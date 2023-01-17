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Павлюченков Петр Устинов

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Место рождения

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Павлюченков Устин Павлов

Мать: Павлюченкова Анна Петрова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Бракосочетание
26.01.1890

Жена: Домна Григорьева

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.11.1890

Сын: Павлюченков Федор Петров

Мать ребёнка: Домна Григорьева

Сяковка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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