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Домна Григорьева

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Место рождения

д. Большое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Большое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
26.01.1890

Муж: Павлюченков Петр Устинов

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.11.1890

Сын: Павлюченков Федор Петров

Отец ребёнка: Павлюченков Петр Устинов

Сяковка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Сяковка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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