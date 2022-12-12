Домна Григорьева
Место рожденияд. Большое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Большое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
26.01.1890
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.11.1890
Отец ребёнка: Павлюченков Петр Устинов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно