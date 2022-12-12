Павлюченкова (?) Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Домника Устинова
Отец ребёнка: Павлюченков Устин Павлов
Рождение ребёнка
Между 1857 и 1858
Сын: Павлюченков Даниил Устинов
Отец ребёнка: Павлюченков Устин Павлов
Рождение ребёнка
1857
Сын: Никодим Устинов
Отец ребёнка: Павлюченков Устин Павлов
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Павлюченков Устин Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно