Павлюченкова (?) Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлюченкова (?) Анна Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Домника Устинова

Отец ребёнка: Павлюченков Устин Павлов

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
Между 1857 и 1858

Сын: Павлюченков Даниил Устинов

Отец ребёнка: Павлюченков Устин Павлов

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1857

Сын: Никодим Устинов

Отец ребёнка: Павлюченков Устин Павлов

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1869

Сын: Павлюченков Петр Устинов

Отец ребёнка: Павлюченков Устин Павлов

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлюченков Устин Павлов

Место жительства
Неизвестно
Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Смерть
Неизвестно
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