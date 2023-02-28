(Винокурова) Марина Ануфриева
Место рождения
Дата рождения18.02.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1807
Отец: Ануфрий Кондратьев
Мать: Прасковья Титова
Крещение
19.02.1807
Бракосочетание
20.01.1820
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Сидоренок Павел Петров
Рождение ребёнка
01.06.1831
Отец ребёнка: Сидоренок Павел Петров
Рождение ребёнка
15.07.1833
Сын: Василий Павлов
Отец ребёнка: Сидоренок Павел Петров
Рождение ребёнка
11.03.1836
Сын: Ефим Павлов
Отец ребёнка: Сидоренок Павел Петров
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Марфа Павлова
Отец ребёнка: Сидоренок Павел Петров
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Агафья Павлова
Отец ребёнка: Сидоренок Павел Петров
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Сидоренок Павел Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Роман Павлов
Отец ребёнка: Сидоренок Павел Петров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно