(Винокурова) Марина Ануфриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Винокурова) Марина Ануфриева

(Винокурова) Марина Ануфриева

avatar

Место рождения

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд

Дата рождения

18.02.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1807

Отец: Ануфрий Кондратьев

Мать: Прасковья Титова

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Крещение
19.02.1807
Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.01.1820

Муж: Сидоренок Павел Петров

Мачулы, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Сидоренок Павел Петров

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1831

Сын: Павлюченков Устин Павлов

Отец ребёнка: Сидоренок Павел Петров

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
15.07.1833

Сын: Василий Павлов

Отец ребёнка: Сидоренок Павел Петров

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1836

Сын: Ефим Павлов

Отец ребёнка: Сидоренок Павел Петров

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Марфа Павлова

Отец ребёнка: Сидоренок Павел Петров

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Агафья Павлова

Отец ребёнка: Сидоренок Павел Петров

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
1843

Сын: Павлюченков Роман Павлов

Отец ребёнка: Сидоренок Павел Петров

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Роман Павлов

Отец ребёнка: Сидоренок Павел Петров

Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Место жительства
Неизвестно
Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close