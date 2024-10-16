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Мельников Михаил Иванович

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Место рождения

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

04.09.1864

Дата смерти

23.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1864

Отец: Мельников Иван Семенович

Мать: Мельникова Прасковья Викторовна

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1890

Дочь: Мельникова (Melnikova) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Мельникова (Антонова) Мария Петровна

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
15.06.1892

Дочь: Волкова (Мельникова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Мельникова (Антонова) Мария Петровна

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
03.06.1893

Сын: Мельников Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Мельникова (Антонова) Мария Петровна

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Мельников Николай Михайлович

Мать ребёнка: Мельникова (Антонова) Мария Петровна

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
09.04.1900

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельникова (Антонова) Мария Петровна

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
28.07.1901

Сын: Мельников Василий Михайлович

Мать ребёнка: Мельникова (Антонова) Мария Петровна

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
13.04.1903

Сын: Мельников Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Мельникова (Антонова) Мария Петровна

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
28.09.1904

Дочь: Цырина (Мельникова) Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Мельникова (Антонова) Мария Петровна

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Мельников Николай Михайлович

Мать ребёнка: Мельникова (Антонова) Мария Петровна

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
26.10.1908

Сын: Мельников Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Мельникова (Антонова) Мария Петровна

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Мельников Иван Михайлович

Мать ребёнка: Мельникова (Антонова) Мария Петровна

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
22.12.1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельникова (Антонова) Мария Петровна

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
23.03.1942
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Похороны
Неизвестно
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область

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