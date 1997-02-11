Мельников Георгий Михайлович
Место рождения
Дата рождения13.04.1903
Дата смерти11.02.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1903
Рождение ребёнка
29.12.1933
Дочь: Нарбут Светлана Георгиевна
Мать ребёнка: Мельникова Лариса Кузьминична
баку, Azerbaijan
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Безуглая Инна Георгиевна
Мать ребёнка: Мельникова Лариса Кузьминична
баку, Azerbaijan
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.02.1997
01015 київ, Kyiv city Ukraine