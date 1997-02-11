Мельников Георгий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Георгий Михайлович

Место рождения

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

13.04.1903

Дата смерти

11.02.1997

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1903

Отец: Мельников Михаил Иванович

Мать: Мельникова Мария Петровна

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
29.12.1933

Дочь: Нарбут Светлана Георгиевна

Мать ребёнка: Мельникова Лариса Кузьминична

баку, Azerbaijan
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Безуглая Инна Георгиевна

Мать ребёнка: Мельникова Лариса Кузьминична

баку, Azerbaijan
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.02.1997
01015 київ, Kyiv city Ukraine
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